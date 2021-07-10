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مركز الفيصل للفروسية يختتم فعاليته لقفز الحواجز

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أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021

أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021

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أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021

أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=1002694
المناطق_واس

بلغ عدد المتبرعين بالدم في منطقة عسير عبر حملات التبرع أكثر من 2500 متبرعاً خلال النصف الأول من عام 2021م، وذلك في 81 يوماً، جمع فيها 2300 وحدة دم.
واستقبلت صحة عسير أكثر من 24000 ألف عينة لفحوصات وحدات الدم المصلية والجرثومية الخاصة ببنوك الدم على مستوى المنطقة خلال ستة أشهر ماضية من العام الجاري، بالإضافة إلى استمرار جميع بنوك الدم في استقبال المتبرعين بالدم.
وسعت صحة عسير من خلال هذه الحملات إلى التوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده، ونشر ثقافة العمل الخيري، والتبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، إلى جانب تحقيق أكبر عدد ممكن من وحدات الدم من المتبرعين؛ لتأمين الاحتياجات الاحتياطية فوق المخزون الأساسي المتوفر في بنوك الدم، ولا تزال الحملات قائمة في عدد من المواقع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.

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