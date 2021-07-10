احدث الأخبار

«المرور»: ضبط قائد مركبة سار عكس الاتجاه في إحدى المناطق
أبرز المواد
 مركز الفيصل للفروسية يختتم فعاليته لقفز الحواجز
أبرز المواد
 أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021
أبرز المواد
 الكشف عن نظام غذائي يقلل الإصابة بـ «كورونا»
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 برنامج “التأهيل الاجتماعي” يمنح الأمل للأشخاص ذوي الإعاقة في العلا
أبرز المواد
 اكتمال صيانة وتشغيل الأعمال الإلكترونية بالمسجد الحرام لموسم حج 1442هـ
أبرز المواد
 الوكالة التطويرية للشؤون النسائية بشؤون الحرمين تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام
أبرز المواد
 أمانة الرياض تعتمد المخطط الإعلاني للعاصمة بمعايير تراعي هويتها العمرانية
أبرز المواد
 نادي سباقات الخيل يختتم سباقات المرحلة الأولى من موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف
أبرز المواد
 تعليم القصيم يفوز بثلاث جوائز في مسابقة “ريالي”
أبرز المواد
 مستشعرات الحرارة لمتابعة قياس درجات التبريد في ثلاجات حفظ الوجبات للحجاج
أبرز المواد
«المرور»: ضبط قائد مركبة سار عكس الاتجاه في إحدى المناطق

«المرور»: ضبط قائد مركبة سار عكس الاتجاه في إحدى المناطق

أبرز المواد
مركز الفيصل للفروسية يختتم فعاليته لقفز الحواجز

مركز الفيصل للفروسية يختتم فعاليته لقفز الحواجز

أبرز المواد
أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021

أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021

أبرز المواد
الكشف عن نظام غذائي يقلل الإصابة بـ «كورونا»

الكشف عن نظام غذائي يقلل الإصابة بـ «كورونا»

أبرز المواد

مركز الفيصل للفروسية يختتم فعاليته لقفز الحواجز

مركز الفيصل للفروسية يختتم فعاليته لقفز الحواجز
http://almnatiq.net/?p=1002698
المناطق_واس

اختتم مركز الفيصل للفروسية بأبها فعاليته لقفز الحواجز التي أقيمت يومي الجمعة والسبت بمشاركة ٦٠ فارساً من (عسير، وجيزان، ونجران، والباحة) وأقيمت الفعالية على سبعة أشواط تنوعت بين المبتدئين وشوط فرسان أقل من ١٥ عاما، وشوط الفارسات وأشواط مفتوحة .
وفي الشوط الرئيسي للحفل على كأس الفيصل ارتفاع ١١٠-١٢٠ سم، شارك فيه ما يقارب ٢٥ فارس، والمؤلَّف من جولة وجولة تمايز استطاع الفارس خالد محمد آل هادي أن يخطف صدارة الشوط، فيما ذهب المركز الثاني للفارس محمد حسن آل هادي، وحلّ في المركز الثالث الفارس علي مستور، ورابعاً الفارس عبدالرحمن الأسود، وخامساً الفارس مشاري السحيم.
وشهدت البطولة تنافسا قويا بين الفرسان وحرصت إدارة المركز على تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية للمشاركين والحضور وقدمت شكرها لجميع المشاركين وللاتحاد السعودي للفروسية المشرف على البطولة.

روابط ذات صلة

«المرور»: ضبط قائد مركبة سار عكس الاتجاه في إحدى المناطق

«المرور»: ضبط قائد مركبة سار عكس الاتجاه في إحدى المناطق
أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021

أكثر من 2500 متبرع بالدم في صحة عسير خلال النصف الأول لعام 2021
الكشف عن نظام غذائي يقلل الإصابة بـ «كورونا»

الكشف عن نظام غذائي يقلل الإصابة بـ «كورونا»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*