مركز الفيصل للفروسية يختتم فعاليته لقفز الحواجز

المناطق_واس

اختتم مركز الفيصل للفروسية بأبها فعاليته لقفز الحواجز التي أقيمت يومي الجمعة والسبت بمشاركة ٦٠ فارساً من (عسير، وجيزان، ونجران، والباحة) وأقيمت الفعالية على سبعة أشواط تنوعت بين المبتدئين وشوط فرسان أقل من ١٥ عاما، وشوط الفارسات وأشواط مفتوحة .

وفي الشوط الرئيسي للحفل على كأس الفيصل ارتفاع ١١٠-١٢٠ سم، شارك فيه ما يقارب ٢٥ فارس، والمؤلَّف من جولة وجولة تمايز استطاع الفارس خالد محمد آل هادي أن يخطف صدارة الشوط، فيما ذهب المركز الثاني للفارس محمد حسن آل هادي، وحلّ في المركز الثالث الفارس علي مستور، ورابعاً الفارس عبدالرحمن الأسود، وخامساً الفارس مشاري السحيم.

وشهدت البطولة تنافسا قويا بين الفرسان وحرصت إدارة المركز على تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية للمشاركين والحضور وقدمت شكرها لجميع المشاركين وللاتحاد السعودي للفروسية المشرف على البطولة.