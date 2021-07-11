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«التعليم»: ارتفاع نسب التحصين ضد كورونا في الجامعات

«التعليم»: ارتفاع نسب التحصين ضد كورونا في الجامعات
http://almnatiq.net/?p=1002713
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة التعليم، ارتفاع نسب التحصين ضد فيروس كورونا في الجامعات السعودية، مشيرة إلى جهود الوزارة للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا.

وقالت وزارة التعليم، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن ارتفاع نسب التحصين في الجامعات السعودية وفق بيانات وزارة الصحة، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات للوصول إلى بيئة جامعية آمنة من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة التعليم استمرار تلك الجهود في رفع أعداد المحصنين قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وجاءت نسب التحصين في الجامعات السعودية كما هو موضح الصورة.

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