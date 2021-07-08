أملج تتشكل لسياحة واعدة.. والمتنزهون يصفونها باللؤلؤة

المناطق_فايز السميري

ساهمت عدد من المميزات في الانتقال بأملج الى مدينة سياحية عالمية لعل أبرزها الشواطئ والجزر التي تحيط بها الرمال البيضاء والشعب المرجانية والخلجان الجميلة التي تتيح الفرصه للزائرين والمتنزهين خلال الإجازة وممارسة السباحة والرياضات البحرية والغوص. كذلك صيد الأسماك حيث تعد المحافظة من أكثر المناطق المناسبة لعمليات الصيد المختلفة وتعد الخرج والخوارة والجبل والحرة وميناء المج والشبعان والحسي وجزر المعادة من أكثر المناطق انتاجاً للأسماك بالإضافة إلى وجود موانئ ومراسي إنزال الأسماك كما توجد مزرعة ومفرخة للأسماك تعمل بنظام الاقفاص العائمة والمسيجات الساحلية. ويتوفر فيها افضل الخدمات للمتنزهين بها أماكن الترفية المختلفة من الحدائق وحدائق متنزه الدقم وحديقة الدوم التي تم إنارتها وعمل المجسمات الجمالية مشيرا إلى تنظيف الشاطئ الذي يتميز بوجود النخيل على البحر مباشرة.

– الحوراء والقرية البيضاء

محافظة أملج كانت قديماً تسمى بالحوراء وهي ميناء يوناني قديم يعرف باللغة اليونانية باسم (لوكي كوما)أي (القرية البيضاء)، وعند تجولك في شوارعها وطرقاتها تجد اسم الحوراء في كل مكان وكانت الحوراء أشهر ميناء على البحر الاحمر في الحجاز، كما أنها تنتشر بها أنواع كثيرة من الطيور والنباتات والأشجار، وتوجد بأملج آثار كثيرة وبقايا أطلال قديمة ظاهرة شمال مدينة أملج الحالية يسمى موقعها بالغباب، وقد يعطي ذلك مؤشراً إلى أن هذه المنطقة الحوراء التي ورد ذكرها في رحلات الحج القديمة.. ويوجد بها قصر أثري مبني بعظام الجمال.. وقد قامت الإدارة العامة للآثار بوضع سياج حول الموقع الأثري. ونود الاشارة الى منظومة الخدمات التي تشارك في تقديمها ادارات حكومية بالمنطقة حيث تبذل قطاعات وادارات حكومية بالمنطقة جهودا كبيرة في توفير خدمات متنوعة تصب في مصلحة الوطن والمواطن وهي شريك فعال في التنمية بشتى صورها ومن ابرز هذه القطاعات.

– دليل متكامل

يكتشف الزائر لمحافظة املج من الوهلة الاولى ان امامه تنوعا جغرافيا يدفعه الى التعمق لمعرفة الكثير بدءًا من النخيل الوارفة على شاطئ متنزه الدقم التي يصافح البحر ظلالها كل صباح ، وحينما يركب البحر في نزهة بحرية تمر به بين خلجان الجرز البحرية يأسره جمال المناظر الخلابة من الشعاب المرجانية والالوان المتدرجة من زرقة البحر – الذي يضم ارخبيل من الجزر المتعددة التي ستستضيف مشروع البحر الاحمر الذي اعلن عنه ولي العهد الامير محمد بن سلمان – ليعود الى المحافظة من رحلته البحرية ليجد امامه عدة خيارات يستطيع زيارة القلعة الشامخة التي تضم بين جنباتها معرض التراث البحري والمقتنيات التراثية التي تعود لمتحف المواطن عبدالمعطي معتوق السناني الذي نقل كل ماكان يقتنيه من قطع تراثية كثيرة تعاونا منه مع السياحة داخل جنبات القلعة التاريخية التي اصبحت معلما سياحياً يرتاده زوار المحافطة واما ان يقضي مساءه على شاطئ الكورنيش والحدائق العامة او يذهب للمزارع او متحف المناخة الذي ساهم بحفظ جانب من تراث املج وتميز بمسميات اركانه ، فتنوع الطبيعة من جزر وسهول ساحلية توازيها كثبان رملية تتخللها المزارع التي اشتهرت بالنخيل والمانجو والجوافة والليمون وغيرها .

– لؤلؤة الشمال الغربي: استمدت هذه المدينة التاريخية اسمها من موقعها المميز في الشمال الغربي للمملكة على ساحل البحر الأحمر حيث تظهر عند النظر إليها من البحر على أنها نصف دائرة داخل البحر وبالتالي تتلاطم الأمواج على شاطئها الخلاب محدثة لجة ومن هنا جاء اسم أم اللج ليتم اختصارها إلى أملج أما تاريخ لؤلؤة الشمال الغربي فتستمد من كونها مدينة الحوراء التاريخية التي كانت احد أهم موانئ المملكة الذي شهد ازهى عصوره في عهد الرومان حيث كانت تقع في ملتقى العديد من الوديان القديمة وبذلك كانت الزراعة والرعي والصيد أهم أنشطتها بالإضافة لكونها ميناء تجاريًا رئيسًا.

– أشهر الشواطئ

١ – شاطئ الدقم

٢ – شاطئ الحرة

٣ – شاطئ الشبعان

٤ – شاطئ الحسي

– مشروع البحر الأحمر ان إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لمشروع «البحر الأحمر» العملاق جاء ضمن رؤية 2030 الطموحة تأكيداً على الخطوات الكبيرة والمتسارعة لبلادنا من أجل تنويع دخل الاقتصاد السعودي غير النفطي خصوصاً مع انخفاض سعره العالمي واستثماراً في مجال السياحة الواعد حيث سيقام على مساحة 30 ألف كيلومتر مربع تشمل 50 جزيرة بكر بين أملج والوجه ويشكل وجهة ساحلية فريدة ومتنوعة الطبيعة وثروات وطنية غير مستغله، كما يفتح المشروع المجال لعقد شراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى، مما سيساهم في جلب استثمارات مباشرة وجديدة.

– الشواطىء البيضاء

رئيس مركز الشبحة التابع لأملج محمد بن سميط الجهني يقول أنه على ضفاف الساحل الغربي للمملكة وتحديدا في أقصى حدود منطقة تبوك الجنوبية يمتزج البحر بالجبل لتتشكل محافظة املج الحوراء وتسمى الحوراء نسبة الي ابيضاض رمالها ونعومتها وتتميز أملج الحوراء بشواطئها البيضاء الخلابة ومياهها الزرقاء الصافيه والفيروزية النقية ونخيلها وبساتينها الخضراء وسفوحها الرملية وجبالها المتنوعة وقل أن تجد محافظة تضم هذه التضاريس المتنوعة أضف لذلك أنها تكتسي بتاريخ عريق يصنع للسياح وجهة وللزوار محطة وللأهالي سكنًا وللإبداع منصة انطلاق.

حظيت أملج بكثير من العناية والتطوير من قائد ومهندس نهضة تبوك الحديثة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حتى أصبحت ممن يشار لها بالبنان دائماً وذلك لما وصلت له من تتطور وتقدم في جميع نواحيها بدءًا من البنية التحتية والعمرانية وصولاً الي اكتمال جميع خدماتها للقاطنين فيها والقادمين إليها وأصبحت تنافس مثيلاتها من المحافظات الأخرى في كل شيء وكلما اتجهت صعوداً نحو الشرق من قلب املج وعند وصولك الى ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر تتسامى أمامك جبال الشبحة عروس الجبل كما يحلو لمحبيها ان يطلقوا عليها تلك المنطقة الزراعية الطبيعية البكر المتنوعة التضاريس والمتفردة بالعبق التاريخي والنحت التراثي بينما تداعب نسمات العليل الباردة

سنابل القمح وهي أبرز منتوجات المنطقة والتي تكتسي بالربيع بغطاء يمنح النحل في قمم الجبال الشاهقة ضخ المزيد من فرص إنتاج العسل الصافي الذي لا يوجد ما يعادله في الجودة في غير هذه المنطقة فيما تستعد أودية الشبحة وتلالها وجميع الأماكن التي يرعاها أهالي الماشية الي ضخ مزيد من اللبن والسمن في شرايين الانتاج المحلي المحلاة بلمسات الاسر المنتجة في الشبحة وتوابعها، والفن الأصيل والتراثي في أملج لايمكن ان نذكر املج ولانذكره.

أبرز المميزات

١- مشروع البحر الأحمر مثل ولادة جديدة لها

٢ – الشواطئ والجزر التي تحيط بها الرمال البيضاء

٣- الشعب المرجانية والخلجان الجميلة

٤ – الأجواء الربيعية الدائمة

٥ – ممارسة السباحة والرياضات البحرية والغوص

٦ – أكثر المناطق المناسبة لعمليات الصيد المختلفة

٧ – وجود موانئ ومراسي إنزال الأسماك

٨ – الأقفاص العائمة والمسيجات الساحلية

٩ – إحدى الوجهات السياحية لكثير من المتنزهين