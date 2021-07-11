محافظ حفر الباطن يشيد بحرص القيادة على تلمس احتياجات المواطنين

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رفع صاحب السمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ال سعود ، باسمه وباسم كافة الاهالي بالمحافظة عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة (ايدها الله) بعد صدور الامر الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين وتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار. كما نوه سموه على حرص الدولة اعزها الله، وتوجيهات سمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يحفظهم الله على تلمس احتياجات الاهالي والعمل الدئوب لتخفيف الاعباء المعيشية للحفاظ على النمو الاقتصادي المحلي، داعين المولى عز وجل ان يحفظ ولاة امرنا ويعينهم لكل ما فيه الخير.