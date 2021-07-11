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أمير الشرقية ونائبه يرفعان شكرهما لخادم الحرمين لتثبيت سعر البنزين

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أمير الشرقية ونائبه يرفعان شكرهما لخادم الحرمين لتثبيت سعر البنزين

أمير الشرقية ونائبه يرفعان شكرهما لخادم الحرمين لتثبيت سعر البنزين
http://almnatiq.net/?p=1002722
المناطق_فهد المريخي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ‫أمير المنطقة الشرقية‬ باسمه وباسم أهالي المنطقة، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة (أيدها الله)، بعد صدور الأمر الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين.
ونوه سموه بحرص القيادة الدائم على دعم المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة عنهم.
كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية‬ الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على التوجيه الكريم، منوهاً بحرصها الدائم على تلمس أحوال المواطنين، وتقديم الدعم لهم في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.

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