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صحة بيشة تنفذ 199 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى

صحة بيشة تنفذ 199 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى

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قوات أمن الحج تضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

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صحة بيشة تنفذ 199 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى

صحة بيشة تنفذ 199 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى
http://almnatiq.net/?p=1002732
المناطق_عسير

كثّفت صحة بيشة، ممثلةً بإدارة مكافحة العدوى، زياراتها للمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأبانت صحة بيشة، أن الهدف من الزيارات هو الوقوف على إمكانيات المنشآت الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ودعمها وجعلها بيئة آمنة من العدوى، وزيادة غرف العزل والوقوف على البنية التحتية لذلك، وكذلك مراعاة أقسام العنايات المركزة بالمستشفيات وخطورة انتقال العدوى فيها.

وأضافت صحة بيشة، أنه في إطار سعي فريق مكافحة العدوى لرفع وعي الفريق الصحي بضرورة التنفيذ والالتزام بسياسات واجراءات مكافحة العدوى، والمراقبة والوقوف على نتائج ومؤشرات مواقع صحة بيشة، وإنشاء وتفعيل برنامج خاص بمكافحة العدوى يتم التقيد به داخل عيادات الأسنان.

كما تم إنشاء برنامج خاص بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتدريب مدربين للبرنامج والبدء بتنفيذه، ورفع عدد المدربين بالمستشفيات لبرنامج اساسيات مكافحة العدوى لتغطية جميع العاملين في المنشأة.

ويوجد 9 مقَيّمين بصحة بيشة لبرنامج ICA للمستشفيات لتحقيق أعلى معايير مكافحة العدوى.

وشملت الزيارات 199 زيارة موزعة على المستشفيات والمراكز الخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المتخصصة، كما تم تنفيذ 15 دورات تدريبية.

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