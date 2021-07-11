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مدير عام صحة عسير يدشن مشروع تحديث أرشفة الصور الطبية لعدد من مستشفيات المنطقة

مدير عام صحة عسير يدشن مشروع تحديث أرشفة الصور الطبية لعدد من مستشفيات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1002735
المناطق_عسير

دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري مشروع تحديث أنظمة الأرشفة الإلكترونية للصور الطبية وإدارة نظم الأشعة لمستشفيات صحة عسير في (17) مستشفى وربطها بمركز معلومات موحد ، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 36479711 مليون ريال.

يأتي ذلك في مشروع ضمن تحسين جودة الأداء لخدمات الأشعة ، حيث تعد صحة عسير من أوائل المديريات الصحية تطبيقا ً لأنظمة أرشفة الصور الطبية بطريقة إلكترونية تسهم في زيادة دقة التشخيص لخدمة المريض إضافة إلى الاستفادة من خدمة تناقل صور الأشعة بطريقة توفر الجهد والوقت للمستفيد .

يذكر أن مشروع الأرشفة الإلكترونية للصور الطبية (PACS) يعمل على تخزين الصور ذات الاحتياج لفترات طويلة مع ضمان جودة الصور لتمكين الطبيب المعالج من الرجوع لها عند الحاجة بكل يسر سهولة واستعراضها بسرعة عالية خلال مرحلة متابعة الحالة المرضية.

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