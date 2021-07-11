«الأرصاد»: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد الأحد، على مناطق (نجران، عسير والباحة).

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، تشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، متوقعة استمرارا الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.