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الأرصاد : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران، عسير والباحة

الأرصاد : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران، عسير والباحة

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الأرصاد : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران، عسير والباحة

الأرصاد : أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على نجران، عسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=1002754
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق ( نجران، عسير، الباحة ) كما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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