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الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

الأرصاد : رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع
http://almnatiq.net/?p=1002763
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية على محافظة ينبع.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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