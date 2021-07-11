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الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير والباحة

الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على عسير والباحة
http://almnatiq.net/?p=1002772
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيده وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية . ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ومحافظات الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة , والأجزاء المجاورة لها.

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