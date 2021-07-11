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رئيس رابطة المواشي يوضح حقيقة وصول أسعار الأضاحي لـ3 آلاف ريال ويوجه عدة نصائح قبل الشراء

رئيس رابطة المواشي يوضح حقيقة وصول أسعار الأضاحي لـ3 آلاف ريال ويوجه عدة نصائح قبل الشراء

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رئيس رابطة المواشي يوضح حقيقة وصول أسعار الأضاحي لـ3 آلاف ريال ويوجه عدة نصائح قبل الشراء

رئيس رابطة المواشي يوضح حقيقة وصول أسعار الأضاحي لـ3 آلاف ريال ويوجه عدة نصائح قبل الشراء
http://almnatiq.net/?p=1002776

الأضحيةأوضح رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، أسعار الأضاحي المحلية وحقيقة وصول الأسعار إلى 3 آلاف ريال، موجهاً عدة نصائح للمشترين قبل شراء الأضحية.

وقال الهفتاء خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن أسعار الأضاحي المحلية تتراوح ما بين 1100 ريال و1800 ريال، مؤكداً أن ما نشر عن وصول سعر الأضحية لـ3 آلاف ريال غير صحيح.

ونصح بضرورة شراء الأضحية من الأشخاص وأصحاب التطبيقات الموثوقة، ومن الأفضل للمشتري أن يذهب لشراء أضحيته بنفسه من السوق، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الغش كأن تتعرض الأضحية للهرمونات والأدوية والمضادات الحيوية وتطعيمها بأعلاف سيئة.

وأضاف أنه يجب على المشتري الاطلاع على وثيقة العمل الحر من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنصة “معروف” الصادرة من وزارة التجارة قبل الشراء من التطبيقات الذكية، لافتاً إلى أن أي تطبيق لا يحمل هذه الصفة يعتبر غير رسمي ولا يمكن مطالبته قانونياً.

ولفت إلى أنه يُفضل طريقة الشراء التقليدي للأضحية بدلاً من التطبيقات الذكية، لأن المشتري يتمكن من خلالها من فحص الأضحية بشكل كامل ومعرفة كيف نشأت وهل تم تلقيحها بأي أدوية من عدمه.

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