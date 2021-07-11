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فريق بحثي بجامعة الملك خالد يبتكر جهازاً لكشف “كورونا” في 3 دقائق

فريق بحثي بجامعة الملك خالد يبتكر جهازاً لكشف “كورونا” في 3 دقائق

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فريق بحثي بجامعة الملك خالد يبتكر جهازاً لكشف “كورونا” في 3 دقائق

فريق بحثي بجامعة الملك خالد يبتكر جهازاً لكشف “كورونا” في 3 دقائق
http://almnatiq.net/?p=1002779
المناطق - الرياض

تمكّن فريق بحثي بجامعة الملك خالد، من ابتكار جهاز يمكنه الكشف عن الإصـابة بفيروس كورونا خلال 3 دقائق، وبتكلفة بسيطة جداً.

وقال مدير مركز بحوث علوم المواد بجامعة الملك خالد البروفيسور حامد آل غرامة، إن التقنية التي يعتمد عليها الجهاز هي تقنية “البقع المناعية” في الكشف عن الأجسام المضادة في دمـ الإنسان، مبيناً أن هذه الطريقة تختلف في دقتها عن بقية الأجهزة المتواجدة حالياً.

وأوضح آل غرامة أن الجهاز يمكنه الكشف عن جميع مراحل الإصـابة بفيروس كورونا، وحالة التعافي من الفيروس، والتأكد من تعاطي الشخص اللقاح المضاد للفيروس من عدمه، موضحاً أن دقته تصل لأكثر من 99 % ونسبة الخطأ غير موجودة بالمرة.

ولفت إلى أن الجهاز يتميز بسرعة الكشف عن الفيروس داخل الجسم خلال 3 دقائق، وبتكلفة بسيطة جداً، ويمكنه أيضاً التحكم في الفترات الزمنية للمواد الداخلة في التفاعل والتي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وأضاف أن الجهاز يتميز أيضاً بإعادة اختبار نفس العينة على نفس وحدة الكشف في المختبر والتأكد من سلبية أو إيجابية العينة لأكثر من مرة، مبيناً أن الأمر غير متاح في باقي الأجهزة المتوفرة حالياً.

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