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السودان.. 4 قتلى بانفجار في أحد النوادي المزدحمة

السودان.. 4 قتلى بانفجار في أحد النوادي المزدحمة
http://almnatiq.net/?p=1002787
المناطق - وكالات

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في انفجار عبوة في نادي الأمير، الذي كان يضم عددا كبيرا من المرتادين، في حي سلبونا بمدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

وذكرت اللجنة، ليلة الأحد، أن اثنين من الجرحى أصيبا بطلقات نارية، في حين أصيب الثالث من جراء عملية طعن بسكين على ما يبدو.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان لها بفشل محاولة ثانية لتفجير عبوة مماثلة بفندق البصيري بلازا.

ودعت اللجنة قوى الأمن السودانية للقيام بواجبها في حفظ الأمن وأرواح المواطنين، وقالت إن “هذه الدماء العزيزة الطاهرة هي خصم من ثروة شعبنا وتعميق لجرح يكاد لا يكاد يلتئم إلا انفتح من جديد”.

وأضافت أن “الفتنة القبلية، التي هي مظهر لأزمة سياسية، يقف وراءها نظام الظلام الهالك”، في إشارة إلى نظام المخلوع عمر البشير.

وناشدت لجنة أطباء السودان المركزية سكان مدينة بورتسودان بالتحلي بالحكمة والسماحة لتخطي هذه المحنة.

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