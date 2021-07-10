“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

المناطق - واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ، الخرمة ، والطائف ، وميسان ، والمويه وتربه ، ورنية ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية الأفقية .

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.