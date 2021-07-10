نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ، الخرمة ، والطائف ، وميسان ، والمويه وتربه ، ورنية ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية الأفقية .
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جانبها جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات ، الخرمة ، والطائف ، وميسان ، والمويه وتربه ، ورنية ، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية الأفقية .
التعليقات (٠) اضف تعليق