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وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية

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وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية

وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية
http://almnatiq.net/?p=1002816
المناطق - واس

رأس معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك في إطار متابعة المجلس لأعمال وأنشطة الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2021م.
واعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2022م ( 1443 / 1444) هـ، وإستراتيجية إصدار المواصفات، واللائحة الفنية للورق والكرتون، إلى جانب خطة تفعيل الشراكة بين الهيئة والجامعات السعودية، وعدد (306) مشروعات مواصفات قياسية جديدة.
كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الإستراتيجية ومن بينها التقرير الربعي لأداء الهيئة عن الربع الثاني لهذا العام عن مستوى التقدم في تنفيذ إستراتيجية الهيئة، وتقارير التحول الرقمي وتحسين رحلة المستفيد في الهيئة.
يذكر أنه يُشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلي وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.

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