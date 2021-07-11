احدث الأخبار

التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العلا
الاقتصاد
 وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية
أبرز المواد
 محافظ هيئة المواصفات: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزز من جودة المنتجات في أسواق البلدين
الاقتصاد
 السلطان هيثم يغادر إلى المملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين
دولي
 مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا
أبرز المواد
 فتح التسجيل لـ ٤٤ وظيفة شاغرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة
محليات
 فرحة جنونية للاعبي الأرجنتين.. و”فيديو مؤثر” لميسي ونيمار
الرياضة
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 تعرض القوات الأمريكية في شرق سوريا “لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية”
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة
الاقتصاد
 السودان.. 4 قتلى بانفجار في أحد النوادي المزدحمة
أبرز المواد
التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة

التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة

أبرز المواد
بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العلا

بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العلا

الاقتصاد
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية

وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية

أبرز المواد
محافظ هيئة المواصفات: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزز من جودة المنتجات في أسواق البلدين

محافظ هيئة المواصفات: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزز من جودة المنتجات في أسواق البلدين

الاقتصاد

التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة

التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1002824
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن انطلاق برنامج التدريب المسائي في المعاهد للبنين بـ 29 معهداً في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال العام التدريبي القادم، حيث سيتاح التسجيل في الرابع من ذو الحجة ويستمر حتى التاسع من شهر محرم القادم خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.tvtc.gov.sa.
يأتي ذلك حرصاً من المؤسسة من على إتاحة الفرصة للحصول على خدمات التدريب لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمعاهد في الفترة الصباحية.
وجرى تحديد سبعة برامج بناء على زيادة الطلب عليها وهي: التبريد وتكييف الهواء, ميكانيكا السيارات, الكهرباء, الحاسب, العمارة والتشييد, الميكانيكا العامة”.
يذكر أن البرامج التدريبية المسائية قد توقفت العام الماضي جراء جائحة كورونا, وستكون هذا العام وفقاً للإجراءات الاحترازية حيث سيكون البرنامج متاحاً للمواطنين من الجنسين للحصول على التـأهيل المناسب لهم، وذلك وفق رسوم معينة ستحدد لاحقاً.

روابط ذات صلة

وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية

وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية
محافظ هيئة المواصفات: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزز من جودة المنتجات في أسواق البلدين

محافظ هيئة المواصفات: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزز من جودة المنتجات في أسواق البلدين
مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا

مصرع 12 شخصا بانقلاب حافلة تقل مهاجرين شرقي تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*