تعليم الشرقية يستعد لبدء العام الدراسي المقبل ويطلق برنامج متابعة وقياس خاصا

المناطق - الدمام

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية برنامجاً خاص لقياس مؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل و تمكين نظام الدعم و المساندة وقياس استطلاع الجاهزية للميدان التربوي

جاء ذلك الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد لعام 1443 ه .، بحضور مدير التعليم د.سامي العتيبي ومساعدوه وأمين تعليم الشرقية وكافة الإدارات ذات العلاقة و11 مكتب تعليم في المنطقة ،أول امس .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص ،أن إدارة التعليم تسعى من خلال الرابط الإلكتروني لرصد جميع الاستعدادات والعمل وفق منظومة متكاملة وشاملة .

وأضاف إن الاجتماع تناول نتائج التوصيات السابقة واليات تنفيذها ،كما تم متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية من خلال برنامج الاستعداد الخاص بالمنقطة

وأشار الباحص، أن إدارة التعليم تهدف لرفع مستويات الإجراءات الاحترازية في المباني التعليمية وحث جميع منسوبي ومنسوبات التعليم من الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات على تلقي لقاح فايروس كورنا المستجد ،مضيفاً أن الاجتماع ناقش نتائج الأداء للمؤشرات والإجراارات لتنفيذ تلك الخطط .

وأضاف ، جرى خلال الاجتماع بحث مشاريع إسناد اعمال النظافة والصيانة للمباني المدرسية وترحيل الأثاث و المستلزمات التعليمية للمدارس