احدث الأخبار

التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: خطوات سهلة للتسجيل في “الفاتورة الثابتة” عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق
أبرز المواد
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
أبرز المواد
 تجمع الرياض الصحي يُطلق مبادرة “العلاج بالفن” لتفريغ الطاقات السلبية
أبرز المواد
 رئيس غرفة الشرقية: نعتز بزيارة سلطان عُمان للمملكة ونتطلع إلى شراكة أكبر بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يستعد لبدء العام الدراسي المقبل ويطلق برنامج متابعة وقياس خاصا
المنطقة الشرقية
 الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري يؤكد نجاح وكفاءة أداء برامج رؤية 2030
الاقتصاد
 التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العلا
الاقتصاد
 وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات السعودية
أبرز المواد
 محافظ هيئة المواصفات: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزز من جودة المنتجات في أسواق البلدين
الاقتصاد
 السلطان هيثم يغادر إلى المملكة للقاء خادم الحرمين الشريفين
دولي
التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة

التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: خطوات سهلة للتسجيل في “الفاتورة الثابتة” عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

“السعودية للكهرباء”: خطوات سهلة للتسجيل في “الفاتورة الثابتة” عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

أبرز المواد
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

أبرز المواد
تجمع الرياض الصحي يُطلق مبادرة “العلاج بالفن” لتفريغ الطاقات السلبية

تجمع الرياض الصحي يُطلق مبادرة “العلاج بالفن” لتفريغ الطاقات السلبية

أبرز المواد

تعليم الشرقية يستعد لبدء العام الدراسي المقبل ويطلق برنامج متابعة وقياس خاصا

تعليم الشرقية يستعد لبدء العام الدراسي المقبل ويطلق برنامج متابعة وقياس خاصا
http://almnatiq.net/?p=1002830
المناطق - الدمام

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية برنامجاً خاص لقياس مؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل و تمكين  نظام الدعم و المساندة  وقياس استطلاع الجاهزية للميدان التربوي 

جاء ذلك الاجتماع الرابع للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد لعام 1443 ه .، بحضور  مدير التعليم  د.سامي  العتيبي ومساعدوه وأمين تعليم الشرقية وكافة الإدارات ذات العلاقة و11 مكتب تعليم في المنطقة ،أول امس .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص ،أن إدارة التعليم تسعى من خلال الرابط الإلكتروني  لرصد جميع الاستعدادات والعمل وفق منظومة متكاملة وشاملة .

وأضاف إن الاجتماع تناول نتائج التوصيات السابقة واليات تنفيذها  ،كما تم متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية من خلال برنامج الاستعداد الخاص بالمنقطة 

وأشار الباحص، أن إدارة التعليم تهدف لرفع مستويات الإجراءات الاحترازية في المباني التعليمية وحث جميع منسوبي ومنسوبات التعليم من الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات على تلقي لقاح فايروس كورنا المستجد  ،مضيفاً أن الاجتماع ناقش نتائج الأداء للمؤشرات والإجراارات لتنفيذ تلك الخطط .

وأضاف ، جرى خلال الاجتماع بحث مشاريع إسناد اعمال النظافة والصيانة للمباني المدرسية وترحيل الأثاث و المستلزمات  التعليمية  للمدارس 

روابط ذات صلة

رئيس غرفة الشرقية: نعتز بزيارة سلطان عُمان للمملكة ونتطلع إلى شراكة أكبر بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين

رئيس غرفة الشرقية: نعتز بزيارة سلطان عُمان للمملكة ونتطلع إلى شراكة أكبر بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين
غرفة الشرقية تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة

غرفة الشرقية تعلن عن توفر 55 وظيفة شاغرة
إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

إغلاق مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية بحفر الباطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*