رئيس غرفة الشرقية: نعتز بزيارة سلطان عُمان للمملكة ونتطلع إلى شراكة أكبر بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين

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أكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، على أهمية زيارة سلطان سلطنة عُمان الشقيقة هيثم بن طارق آل سعيد، للمملكة اليوم الأحد 11يونيو2021م، ودورها في تعزيز وتوثيق العلاقات القوية والأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين، قائلاً: إنها تأتي توسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره على كافة المستويات وفي مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين.

وأشار الخالدي إلى العمق التاريخي الذي تمتاز به العلاقات السعودية العُمانية والأجواء الحميمية وحسن الجوار، حيث يرتبط البلدان الشقيقان بعلاقات نوعية عزّزتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك ووجود إرادة سياسية حكيمة في كلا البلدين تنتهج سياسات ورؤى موحدة وواضحة حول كافة القضايا والموضوعات التي تواجه المنطقة.

وأشار الخالدي، إلى أن الحرص والسعي الدؤوب من قيادة الدولتين – حفظهما الله- نحو تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة، كان من المُمكّنات الرئيسية التي ساعدت كثيرًا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، متوقعًا أن تشهد الفترات المقبلة المزيد من الفرص الاستثمارية والتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى النمو المضطرد لحجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في 2020م نحو 3.36 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرت المملكة إلى السلطنة نحو 1.16 مليار دولار.

وقال الخالدي، إننا بهذه الزيارة -التي نعتز بها كثيرًا كقطاع أعمال-نتطلعإلى شراكة أكبر بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، فالظروف المهيأة التي تدعمها عوامل التاريخ والجغرافيا والمصير والرؤى المشتركة تجعل الأفق غير محدود للتعاون بين المملكة والأشقاء في سلطنة عُمان.