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تجمع الرياض الصحي يُطلق مبادرة “العلاج بالفن” لتفريغ الطاقات السلبية

تجمع الرياض الصحي يُطلق مبادرة “العلاج بالفن” لتفريغ الطاقات السلبية

أبرز المواد

تجمع الرياض الصحي يُطلق مبادرة “العلاج بالفن” لتفريغ الطاقات السلبية

تجمع الرياض الصحي يُطلق مبادرة “العلاج بالفن” لتفريغ الطاقات السلبية
http://almnatiq.net/?p=1002836
المناطق - الرياض

أدخل تجمع الرياض الصحي الأول مبادرة “العلاج بالفن” حيز التنفيذ، وذلك للمستفيدين من مجموعات الإهتمام بمراكز الرعاية الصحية الأولية، بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالرياض.
واحتوت المبادرة على ورشة عمل خاصة بفن السكب، وفن الشاشة الحرارية، إستمرت ليومين متتالين في مقر الجمعية.
وتهدف المبادرة لتفريغ الطاقات السلبية واستبدالها بإيجابية لتحسين حالة المريض البدنية والعقلية والعاطفية؛ حيث يلعب الفن دورًا حيويًا في التعافي.
وتعد مجموعات الإهتمام إحدى مبادرات تطوير الرعاية الصحية الأولية؛ حيث تعرف بأنها مجموعة تهدف إلى الربط بين العلاج الطبي وتوفير الحاجة للدعم العاطفي؛ من خلال مشاركة الأفراد المصابين بالأمراض المزمنة أو النادرة وذويهم تجاربهم وخبراتهم مع المرض، وتشجيع بعضهم البعض.
وتساهم المبادرة في تحسين صحة المصابين الجسدية والنفسية والاجتماعية؛ وذلك عن طريق تمكينهم من تكوين مجموعات للمرضى المشتركين بنفس الحالة الصحية، والاجتماع فيما بينهم بوجود مرشد متخصص معهم، وبالتالي تقوم مقام الجسر الذي يربط ما بين الاحتياج الطبي والعاطفي لتلك المجموعة.

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