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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

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الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
http://almnatiq.net/?p=1002839

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ – 2021 م .
وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.

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