أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ – 2021 م .
وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442 هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442 هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.
وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الاثنين 16 / 12 / 1442 هـ الموافق 26 / 07 / 2021 م.
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مواعيد بدء ونهاية إجازة عيد الأضحى للقطاع العام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442 هـ – 2021 م .
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