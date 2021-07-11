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“السعودية للكهرباء”: خطوات سهلة للتسجيل في “الفاتورة الثابتة” عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

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“السعودية للكهرباء”: خطوات سهلة للتسجيل في “الفاتورة الثابتة” عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق

“السعودية للكهرباء”: خطوات سهلة للتسجيل في “الفاتورة الثابتة” عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق
http://almnatiq.net/?p=1002841
المناطق - الرياض

دعت الشركة السعودية للكهرباء، مشتركيها الراغبين، إلى التسجيل في خدمة “الفاتورة الثابتة”، نظراً للمميزات التي توفرها للمشترك، من تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة ثابتة شهرياً، تحتسب بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية.
وأوضحت الشركة، أن عملية التسجيل سهلة، حيث أنه يمكن المشترك، تقديم طلب الخدمة على موقع الشركة من خلال الرابط: https://www.se.com.sa/ar-sa/Customers/Pages/ConcessionalPaymentService.aspx ، أو تطبيق ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100.
وبينت “السعودية للكهرباء”، أن مدة الاشتراك في خدمة “الفاتورة الثابتة”، سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الاشتراك ، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم المشترك بطلب إيقاف الاشتراك بالخدمة أو عدم التزام المشترك بالسداد الشهري.
وأكدت “السعودية للكهرباء”، أن هذه الخدمة تعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في تقديم خدمات وحلول لمشتركيها.

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