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غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن

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غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن

غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=1002860
المناطق - مكة المكرمة

يتفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، يوم غدٍ (الاثنين)، يرافقه نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان وعددٌ من أصحاب المعالي ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن.
ويدشن أمير منطقة مكة المكرمة خلال الزيارة عدداً من المرافق التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن كما يزور سموه عِدّة مواقع في عرفات ومنى ومزدلفة، ويطلع فيها على آخر التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الحجيج.

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