أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة

المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم, مدير سجون المنطقة العميد محمد بن سيف الشهراني، والعديد من ضباط السجون في منطقة نجران.

واطّلع سموه على تقرير الإنجاز لمديرية السجون بالمنطقة وما تقدمه من خدمات للنزلاء صحية واجتماعية، ودور لجان العفو للنزلاء المشمولين بالعفو، إضافة إلى ما تضمنته مذكرة التعاون بين جامعة نجران وسجون المنطقة لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة كتنفيذ الدورات التدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، والتنسيق والتعاون في مجال البحوث وورش العمل وتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من المحاضرات للنزلاء المنتسبين للجامعة .

وثمن سمو أمير منطقة نجران ما تقوم به مديرية السجون بمنطقة نجران من خدمات مقدرة لخدمة النزلاء في سجون المنطقة .