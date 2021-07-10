احدث الأخبار

صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة
منطقة نجران
 غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 برعاية وزير البيئة.. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين
منطقة عسير
 نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله
أبرز المواد
 إطلاق برنامج تطوعي لخدمة قاصدي المسجد النبوي ومسجد قباء
منطقة المدينة المنورة
 البرامج والمشروعات السياحية تسهمان في تطوير المدن
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية تكمل مشروع فرش مساجد المشاعر المقدسة
أبرز المواد
 بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب العلا
أبرز المواد
 التدريب التقني يطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: خطوات سهلة للتسجيل في “الفاتورة الثابتة” عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق
أبرز المواد
تحقيق مؤشرات قياسية في أعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمدينة المنورة

تحقيق مؤشرات قياسية في أعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمدينة المنورة

منوعات
صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام

صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام

المنطقة الشرقية
أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة

أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة

منطقة نجران
غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن

غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن

أبرز المواد

أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة

أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1002868
المناطق - نجران

التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم, مدير سجون المنطقة العميد محمد بن سيف الشهراني، والعديد من ضباط السجون في منطقة نجران.
واطّلع سموه على تقرير الإنجاز لمديرية السجون بالمنطقة وما تقدمه من خدمات للنزلاء صحية واجتماعية، ودور لجان العفو للنزلاء المشمولين بالعفو، إضافة إلى ما تضمنته مذكرة التعاون بين جامعة نجران وسجون المنطقة لتطوير وتنفيذ أعمال مشتركة كتنفيذ الدورات التدريبية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والمهارات الشخصية، والتنسيق والتعاون في مجال البحوث وورش العمل وتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ عدد من المحاضرات للنزلاء المنتسبين للجامعة .
وثمن سمو أمير منطقة نجران ما تقوم به مديرية السجون بمنطقة نجران من خدمات مقدرة لخدمة النزلاء في سجون المنطقة .

روابط ذات صلة

أمطار رعدية على منطقة جازان ونجران

أمطار رعدية على منطقة جازان ونجران
المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية على نجران

المركز الوطني للأرصاد : سحب رعدية على نجران
“الأرصاد”: سحب رعدية على نجران

“الأرصاد”: سحب رعدية على نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*