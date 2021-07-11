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صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام

صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام

المنطقة الشرقية
أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة

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صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام

صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام
http://almnatiq.net/?p=1002869
المناطق - الشرقية

نفذت صحة الشرقية أمس, أكثر من 200 زيارة رقابية على المنشآت والمجمعات التجارية وصالات ألعاب الأطفال ودور السينما بالدمام، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورصد السلوكيات المخالفة، وذلك بالتعاون مع شرطة وأمانة المنطقة .
وأسفرت الجولات عن رصد عدد من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم ارتداء بعض الأشخاص للكمامات أثناء التسوق، وجرى إغلاق العديد من المنشآت المخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين .
وتواصل صحة الشرقية تنفيذ الجولات والحملات الميدانية على المنشآت الصحية والتجارية والمجمعات, للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس .

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