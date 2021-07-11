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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

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حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو
http://almnatiq.net/?p=1002870
المناطق - الرياض

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.
وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 99 مليار ريال منها 808 ملايين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% ، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57% ، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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