تحقيق مؤشرات قياسية في أعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمدينة المنورة

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حققت أمانة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021م عدداً من المنجزات المتعلقة بالنظافة والإصحاح البيئي في نطاق عملها بالمدينة المنورة.

وشملت الجهود التي نفّذها 4350 كادراً من مختلف قطاعات الأمانة والجهات المرتبطة بها تنفيذ 72 جولة ميدانية شاملة لمتابعة وفحص كفاءة الأجهزة المرتبطة بتنفيذ أعمال النظافة, إضافة إلى إجراء 2880 عملية إصحاح بيئي لضمان تقليل المخاطر البيئية والحدّ من آثارها، وتفقد 24 محطة مخصّصة لخلط المبيدات التي تستخدم في معالجة البيئة، وطرد نواقل الأمراض ومسببات تكاثرها في محيط المدينة المنورة.

وشملت الجهود تنظيف 1952100 متر طولي بالشوارع الرئيسة في المدينة المنورة، إضافة إلى 8954450 متراً طولياً في الشوارع الفرعية، وكذلك تنظيف 5853800 متر مربع من طرق المشاة، ورفع 1379 سيارة خربة.

وفي إطار أعمالها لرفع النفايات ومعالجتها وفرّت أمانة المدينة المنورة 43 ألف حاوية منزلية، والتخلّص من 48 ألف طن من النفايات الصلبة، ورفع 10265 طناً من الحاويات التجارية، و 1766 متراً مكعباً من النفايات الخضراء، إضافة إلى 8176 متراً مكعباً من نفايات الأحجام الكبرى، ورفع 9000 قطعة من إطارات السيارات, ونحو 150 ألف طن من مخلفات البناء.

وعمدت أمانة المدينة المنورة إلى كنس 36734.65 كم2, وغسل 8560 كم2 من الأرصفة والمرافق بشكل شهري, إلى جانب استخدام مليونين و 650986 لتراً من المبيدات التي أجريت عليها 6 اختبارات مخصّصة لمعرفة مدى حساسيتها وتأثيرها، فضلاً عن أعمال فحص الحاويات واستكشاف بؤر التلوّث ومعالجتها بشكل فوري.