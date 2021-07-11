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أمانة جدة تنفذ 11898 جولة ميدانية لرصد المنشآت المخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تنفذ 11898 جولة ميدانية لرصد المنشآت المخالفة للتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=1002873
المناطق - جدة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة الأسبوع الماضي 11,898 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 52 منشآت تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، وذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 70 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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