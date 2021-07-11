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أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ مبنى سكني من الحريق

أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ مبنى سكني من الحريق
http://almnatiq.net/?p=1002874
المناطق - الشرقية

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، المواطن محمد العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ مبنى سكني من الحريق بعد اشتعال النيران في أحد السيارات في مواقف المبنى.
وقال سموه” إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادث أو حريق ويتصرف بحكمة يسهم في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها، وما قام به الأخ محمد العليط يعد من المواقف البطولية والشجاعة التي أنقذت ساكني المبنى من حريق قد يتطور لولا فضل الله والتصرف المسؤول من المواطن”.
من جانبه، أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير خلال حضوره التكريم، أن هذا التكريم لأحد منسوبي الأمانة نظير ما قام به؛ تكريماً لجميع منسوبي أمانة المنطقة .

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