احدث الأخبار

وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان
أبرز المواد
 تلبية لدعوة من خادم الحرمين .. سلطان عُمان يصل إلى نيوم في زيارة دولة للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم
أبرز المواد
 حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو
أبرز المواد
 أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ مبنى سكني من الحريق
المنطقة الشرقية
 أمانة جدة تنفذ 11898 جولة ميدانية لرصد المنشآت المخالفة للتدابير الوقائية
منطقة مكة المكرمة
 تحقيق مؤشرات قياسية في أعمال النظافة والإصحاح البيئي بالمدينة المنورة
منوعات
 صحة الشرقية تنفذ 200 زيارة رقابية على المجمعات والمنشآت التجارية بالدمام
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة نجران يلتقي مدير سجون المنطقة
منطقة نجران
 غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 برعاية وزير البيئة.. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية
أبرز المواد
 أمانة عسير تنفذ أكثر من 13 ألف جولة رقابية خلال أسبوعين
منطقة عسير
 نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يسلم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله
أبرز المواد
وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان

وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان

أبرز المواد
تلبية لدعوة من خادم الحرمين .. سلطان عُمان يصل إلى نيوم في زيارة دولة للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم

تلبية لدعوة من خادم الحرمين .. سلطان عُمان يصل إلى نيوم في زيارة دولة للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم

أبرز المواد
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

أبرز المواد
أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ مبنى سكني من الحريق

أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ مبنى سكني من الحريق

المنطقة الشرقية

وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان

وزير الخارجية ينوه بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وعُمان
http://almnatiq.net/?p=1002890
المناطق - واس

نوّه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة من التنسيق الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من الحرص على تطويرها والسير بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة: “يحل جلالة السلطان هيثم بن طارق ضيفًا عزيزًا على المملكة استجابة لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في زيارة تعكس عمق الأواصر والوشائج الأخوية بين قيادتي البلدين وما يجمع بينهما من إرادة سياسية ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بما يخدم الأهداف التنموية لدولها وشعوبها.
وأكد سمو وزير الخارجية، أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة تكتسب أهمية كبيرة كونها أول زيارة رسمية لجلالته، إضافة إلى ما تحمله من دلالات تعكس عمق تقدير جلالته للمملكة وقيادتها وشعبها.
وأوضح سموه أن العلاقات التاريخية بين البلدين كانت وما زالت تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وتطرق سموه لمستوى التقدم والنمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10.6 مليارات ريال خلال عام 2019م مقابل 9.37 مليارات ريال عام 2018م، وبلغت حجم صادرات المملكة إلى سلطنة عُمان نحو 3.62 مليارات ريال للعام 2019م مقابل 3.81 مليارات ريال في الفترة ذاتها في عام 2018م، بينما بلغ حجم الواردات إلى المملكة من السلطنة نحو 6.95 مليارات ريال للعام 2019م مقابل 5.55 مليارات ريال في ذات المدة من عام 2018م، مؤكدًا رغبة الجانبين السعودي والعماني في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأطيره ووضع الآليات المنفذة له.
وأعرب سمو وزير الخارجية في ختام تصريحه، عن ثقته بأن زيارة جلالة سلطان عُمان إلى المملكة ولقائه قيادتها – حفظها الله -، ستحمل – بمشيئة الله – العديد من النتائج الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية وأهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

روابط ذات صلة

تلبية لدعوة من خادم الحرمين .. سلطان عُمان يصل إلى نيوم في زيارة دولة للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم

تلبية لدعوة من خادم الحرمين .. سلطان عُمان يصل إلى نيوم في زيارة دولة للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه في مطار خليج نيوم
حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو

حساب المواطن: 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يوليو
غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن

غدا.. الفيصل يتفقد المشاعر المقدسة للوقوف على جاهزية المواقع والمرافق لاستقبال ضيوف الرحمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*