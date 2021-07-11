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الجبير: زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

الجبير: زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

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الجبير: زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية

الجبير: زيارة سلطان عُمان إلى المملكة تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية
http://almnatiq.net/?p=1002892
المناطق - الرياض

أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عُمان, إلى المملكة العربية السعودية, تعكس عمق العلاقات الدبلوماسية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين, والتطلع إلى رفع مستوى التنسيق والشراكة في مختلف المجالات.
وأوضح معاليه, أن الزيارات المتبادلة بين البلدين أسهمت في رفع مستوى التنسيق بينهما وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وحول مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله “الشرق الأوسط الأخضر” قال :”أبدى جلالة السلطان هيثم بن طارق, مساندة سلطنة عُمان الشقيقة لجميع الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الشأن، وأتى ذلك خلال تباحثه مع سمو ولي العهد عن التحديات البيئة التي تواجهها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما تضمنه إعلان مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات.
وأشار الجبير إلى أن المملكة وعُمان عملا بنجاح للتصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال العمل والتعاون والتنسيق المشترك عبر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهذا كان له بالغ الأثر في السيطرة على انتشار الفيروس والحد من تبعاته.

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