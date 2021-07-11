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صيف عسير .. يجمع الطبيعة والأصالة والتراث

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صيف عسير .. يجمع الطبيعة والأصالة والتراث

صيف عسير .. يجمع الطبيعة والأصالة والتراث
http://almnatiq.net/?p=1002898
المناطق - عسير

الخيارات متعددة في صيف عسير منها القرية الأكثر شهرة قرية رجال ألمع التي تحتوي على متحف يحتضن العديد من الصور التاريخية والأعمال الفنية والقطع الأثرية ، وعند مدخل القرية ستصادفك ألوان من البهجة يرتديها أغلب سكان المنطقة وعلى رؤوسهم تيجان من الزهور والأعشاب المحلية العطرة تزيد من بهاء المكان وتباهيهم.
كما يمكن زيارة قصر شدا التاريخي الذي يجسد الهندسة المعمارية التقليدية، حيث تم تحويل القصر إلى متحف لاستقبال الزوار، ويعرض خلف جدرانه الطينية مجموعة متنوعة من الأعمال اليدوية والأدوات المنزلية القديمة.
وفي منتصف النهار يحين موعد التأمل عبر رحلة التلفريك والاستمتاع بالمناظر التي تتدافع أمامك، لأنه في عسير يعد ركوب التلفريك متعة لا يمكن التنازل عنها وينطلق من أربعة مسارات تتقاطع فوق الجبال وتنقلك من نقطة إلى أخرى.
وتميز عسير بالأسواق الشعبية تتوزع في أرجاء المنطقة أشهرها سوق الثلاثاء الشعبي وأسواق العقبة، وزيارتها خلال النهار لمشاهدة تفاصيل المكان والتعرف على التراث الأصيل والاستمتاع برحلة مع الماضي .
وبعد أن تميل الشمس إلى الغروب تزداد برودة الجو وهنا يكون الوقت المناسب لزيارة المدينة العالية التي تحظى بإقبال كبير من زوار المنطقة ففيها المقاهي والمطاعم التي يستريح فيها السياح خلال رحلتهم، ويعطي ارتفاع المدينة الشاهق نظرة بانورامية على المكان حيث يدفع مشهد الجبال وهي تتزين بالخضرة وما يعلوها من غيم وزرقة داكنة للالتقاط الصور التذكارية للمكان وبأكثر من زاوية.
يذكر أن عسير من الوجهات السياحية التي سلطت الهيئة السعودية للسياحة الضوء عليها، فقد أعلنت عبر منصة “روح السعودية” عن إطلاق برنامج صيف السعودية 2021م تحت شعار “صيفنا على جوك”، خلال الفترة من 24 يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر في 11 وجهة سياحية ، ويقدم من خلالها ما يزيد عن 500 تجربة سياحية عبر أكثر من 250 شريكًا من القطاع الخاص.

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