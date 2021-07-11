خادم الحرمين يستقبل جلالة سلطان عُمان ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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http://almnatiq.net/?p=1002916
المناطق - نيوم

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر نيوم، اليوم، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.
ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بجلالته والوفد المرافق له، فيما أبدى جلالة سلطان عُمان سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.
عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مأدبة غداء تكريماً لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، والوفد المرافق له.
حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الوزير المرافق، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
كما حضرها من الجانب العُماني، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.

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