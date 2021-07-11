عضو مجلس الدولة بسلطنة عُمان: زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة ستفتح آفاقا واعدة في مختلف مجالات التعاون

المناطق - الرياض

أكد عضو مجلس الدولة بسلطنة عُمان حاتم بن حمد الطائي, أن الزيارة التاريخية لجلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية تأتي في إطار العلاقات الثنائية القائمة الوطيدة بين البلدين، وتعكس مستوى التعاون المتواصل على أعلى المستويات.

وقال في تصريح صحفي: إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات تاريخية ووشائج قربى ويتشاركان في أطول حدود برية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستفتح آفاقًا واعدة في مختلف مجالات التعاون.

وبين أن رؤيتي المملكة 2030 و عُمان 2040 تتشاركان في هدف تطوير مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما ينعكس إيجابيًا على الوضع الاقتصادي لكلا البلدين .