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“سكني” يسلم عددًا من الأسر السعودية وحداتها خلال شهر يونيو ضمن مشروع “إسكان الأحساء”

“سكني” يسلم عددًا من الأسر السعودية وحداتها خلال شهر يونيو ضمن مشروع “إسكان الأحساء”
http://almnatiq.net/?p=1002922
المناطق - الرياض

سلّم برنامج “سكني” عدداً من الفلل السكنية الجاهزة ضمن مشروع “إسكان الأحساء” خلال شهر يونيو الماضي من العام 2021، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة لتلبية الرغبات السكنية للأسر السعودية، وتمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقود النهائية.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي اليوم، أن مشروع إسكان الأحساء بالمنطقة الشرقية الذي شهد التسليم يضم 500 فيلا سكنية، ويقع على مساحة تتجاوز 470,660م2 في الجهة الجنوبية من مدينة الهفوف وشرق مطار الأحساء شمال جامعة الإمام سعود، ويبعد موقع المشروع 14 كم عن مدينة المبرز ونحو 20 كم عن مطار الأحساء، ويبنى باستخدام أدوات بناء ذات جودة عالية ضمن عدة تصاميم ومساحات متنوعة.
وتتوزع مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، إذ يبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط https://sakani.housing.sa/projects-map.
يُذكر أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 100,449 أسرة من بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو منها 78,349 أسرة سكنت منازلها، من خلال الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يوفرها البرنامج وتشمل الأراضي السكنية وخيار الحصول على قرض عقاري مدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، إضافة إلى خيار البناء الذاتي، وذلك استمراراً لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الأول لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

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