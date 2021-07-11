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20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

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20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1002931
المناطق - الرياض

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (20213) مخالفة وذلك للفترة من 24 / 11 / 1442هـ حتى 30 / 11 / 1442هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(6435)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2935)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2205)، ومنطقة القصيم بـ(2032)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (1779)، ومنطقة الجوف بـ(1197)، ومنطقة تبوك بـ(820)، ومنطقة حائل بـ(728)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(651)، ومنطقة جازان بـ(467)، ومنطقة عسير بـ(348)، ومنطقة الباحة بـ(321)، ومنطقة نجران بـ(279).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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