295 ألف مذبوحات مسالخ الاحساء في 11 شهراً والامانة تستكمل الاستعدادات لـ ” الأضحى”

الاحساء- المناطق

فيماسجلت احصائية مذبوحات الانعام بمسالخ أمانة الاحساء 295650 ذبيحة خلال الـ 11 شهراً الماضية ، استكملت وكالة الخدمات في الامانة خططها الاستعدادية لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الاضحى المبارك للعام الحالي 1442هـ، وفق برامج وخدمات تهدف إلى التيسير عليهم في استلام وتسليم الذبائح .

واوضح أمين الاحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ان الأمانة قامت بوضع خطوات وآليات تطويرية فيمايتعلق بإستلام وتسليم الأضاحي وترقيمها مع الاخذ في الاعتبار تقليل زمن انتظار المستفيدين إلى ادنى فترة ممكنة، في ظل تطبيق إجراءات وبروتوكولات التدابير الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) وتعزيزاً للجهود في رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي للعاملين والقائمين على المسالخ ، وتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المستفيدين وتدعيم برامج الرقابة على مُشغلي المسالخ والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، مشيراً الى انه تم تخصيص صالة استقبال للنساء في المسلخ المركزي وصالة أخرى مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة وصالات للجمعيات والمتعهدين ، كمايتم تكثيف عمل اللجنة الخاصة بالذبح العشوائي والتي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين ، وتقوم هذه اللجنة بمهامها طوال العام وبصفة دائمة ، منوهاً الى أنه سيتم استقبال الأنعام صبيحة يوم العيد وترقيمها طبقاً لألوان المجموعات (أحمر – أزرق) ، وتتم مرحلة الذبح للمواشي بعد صلاة العيد مباشرةً حسب التسلسل الرقمي .

في حين أشار وكيل الأمين للخدمات المهندس فهد الزهراني الى انه وفي خطوة تستهدف اتاحة خيارات متعددة للمواطن والمقيم في ذبح الأضاحي وتقليل الازدحام من خلال توزيع مواقع الذبح وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية خلال موسم عيد الأضحى تواصل الأمانة تلقي طلبات اصدار ” التصاريح الالكترونية لذبح الاضاحي في المطابخ الاهلية ” وذلك حتى الـ 8 من ذي الحجة (18 يوليو)، موضحاً ان رفع طلب اصدار تصريح مؤقت لذبح الاضاحي في المطابخ الاهلية سيكون عبر البوابة الالكترونية للامانة مع التقيد بتقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك عقد النظافة ورمي المخلّفات ، وفق الاشتراطات الصحية والمهنية وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط “المؤقت ” والالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفايروس كورونا المستجد، على ان يكون هناك تعاون وتنسيق فيمابين الامانة ومديرية الشرطة والايعاز للمديرية بإيقاف أي مطبخ غير مرخص ، وتطبيق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن حال ملاحظة أي مخالفة لاشتراطات مزاولة هذا النشاط المؤقت .

وأضاف مدير إدارة المسالخ ومراقبة سوق الانعام الدكتور خالد الدوسري .. الأمانة وضعت البرامج والآليات المستمرة للتأكيد على عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل وبعد الذبح وكذلك مراحل الاستلام والتسليم ويتضمن ذلك ( تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح وتوصيلها إلى مدخل الحظائر وبعدها يتم تزويد المستفيد بالرقم الخاص بها ويُراعى في ذلك وقت الدخول والإستلام ليتم تسليم الذبائح في فترة محددة تلاشياً للإنتظار الطويل والازدحامات، زيادة أعداد الاطباء البيطريين للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل الذبح واستبعاد مالايُذبح حسب اللائحة التنفيذية لتنظيم المسالخ وفحص اللحوم الصادرة من الوزارة ، مضاعفة عدد الجزارين ، التأكيد على عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً حيث تم توفير اجهزة تعقيم للأرضيات والجدران وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسالخ ، إستبدال جميع أدوات الــذبح ووسائل نقل الذبائح وخلافه ، التأكيد على مشغلي المسالخ بالتقيد والالتزام بتسعيرة الذبح المنصوص عليها في ايام العيد) .