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أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

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أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية
http://almnatiq.net/?p=1002950
المناطق_واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً في الفرق الرقابية الميدانية يوم أمس ، جولاتٍ رقابيةٍ بلغ عددها، 1148 جولة رقابية، و 16 جولة مشتركة مع القطاعات المعنية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا .
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية، و 50 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس “كوفيد19” في الأسواق والمراكز التجارية، فيما أغلقت منشأتين.
وزارت الأمانة 24 منشأة بناءً على ما وردها من مركز البلاغات، وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والنظافة في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تستقبل البلاغات من الجميع حول المخالفات البلدية ومخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من خلال مركز 940 لسلامة الجميع .

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