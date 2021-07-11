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وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

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وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان
http://almnatiq.net/?p=1002953
المناطق_واس

قدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، قلادة الملك عبدالعزيز تقديراً لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.
من جهته قدم جلالة سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له – أيده الله -.
ثم شهد خادم الحرمين الشريفين وجلالة سُلطان عُمان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.
وقعها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان .
حضر توقيع مذكرة التفاهم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ( الوزير المرافق)، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
كما حضرها من الجانب العُماني، صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيـر المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

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