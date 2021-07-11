احدث الأخبار

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو
أبرز المواد
 وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان
أبرز المواد
 أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10688.34 نقطة
أبرز المواد
 “سكني” يسلم عددًا من الأسر السعودية وحداتها خلال شهر يونيو ضمن مشروع “إسكان الأحساء”
أبرز المواد
 “عمومية بناء” تقر خطة تشغيلية لبرامج الابتكار وتنظيم ومأسسة العمل التطوعي وتعتمد القوائم المالية لعام ٢٠٢٠م
المنطقة الشرقية
 295 ألف مذبوحات مسالخ الاحساء في 11 شهراً والامانة تستكمل الاستعدادات لـ ” الأضحى”
المنطقة الشرقية
 صيف عسير .. يجمع الطبيعة والأصالة والتراث
منطقة عسير
 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشروع التعليم الافتراضي لمناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي
أبرز المواد
 العدل: الموثقون والموثقات نفذوا 200 ألف عملية توثيق خلال 6 أشهر
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يؤكد عمق علاقة التعاون بين المملكة وعُمان في قطاعي الصناعة والتعدين
أبرز المواد
“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

أبرز المواد
وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

أبرز المواد
أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10688.34 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10688.34 نقطة

أبرز المواد

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو

“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن شهرَيْ مايو ويونيو
http://almnatiq.net/?p=1002956
المناطق_واس

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي مايو ويونيو الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر يوليو الجاري بحد أقصى.
وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_care) أو البريد الإلكتروني ([email protected]
أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة،
وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.

روابط ذات صلة

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان

وسام عُماني رفيع لخادم الحرمين الشريفين .. وقلادة الملك عبدالعزيز لسُلطان عمان
أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية

أمانة الشرقية : 1148 جولة رقابية تسفر عن مخالفة 50 منشأة تجارية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10688.34 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10688.34 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*