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نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي
http://almnatiq.net/?p=1002966
المناطق_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بديوان الوزارة في الرياض اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري.

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