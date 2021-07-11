أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين

المناطق_علي العميري

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه وبالأصالة عن أهالي المنطقة ، برقيتي شكر وعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين .

جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قال فيها : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم بإسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني الشكر والعرفان بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين ، مؤكدين أن هذا التوجيه الكريم من ثوابت قيادة هذه البلاد التي تحرص على كل مايسهم في راحة المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم ، كما تعزز مظاهر التنمية والرخاء والإستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها سائلين المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة .

كما رفع سموه برقية شكر مماثلة لصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع قال فيها : يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم بإسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني الشكر والعرفان بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين ، مؤكدين أن هذا التوجيه الكريم يأتي في سياق حرص مولاي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ومن ثوابت قيادة هذه البلاد وحرصها على كل ما يسهم في راحة المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم، كما تعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها ، سائلين المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم .