«حماية المستهلك»: 7 مواصفات لملابس الإحرام

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كشفت جمعية حماية المستهلك، عن أهم وأبرز مواصفات الخاصة بملابس الإحرام لأداء فريضة الحج الكبرى، موضحة الجودة التي يتطلبها هذا النوع من الملابس.

وشاركت الجمعية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف”، أوضحت من خلالها 7 اشتراطات ضرورية في مواصفات ملابس الإحرام.

وشددت حماية المستهلك، على المستخدمين ضرورة عدم شراء ملابس الإحرام إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأشارت جمعية المستهلك، إلى ضرورة أن يكون إزار الإحرام يتمتع ببعض المواصفات القياسية التي تمكنه من امتصاص الحرارة والرطوبة بشكل فعال وعالي، محذرة كذلك من وجود أي عيوب تصنيعية أو ثقوب به.

ولفتت إلى أهمية الانتباه إلى التساوي في الأضال والإبعاد للرداء والإزار، مشددة كذلك على أهمية أن يكون الإحرام ناصع البياض خاليًا من أي بقع أو أوساخ أو شوائب.

وأكدت أهمية الابتعاد عن شراء أي إزار به زخارف بما يتعارض ولا يتماشى مع الآداب والقواعد العامة للإحرام.

وحثت الجمعية، على ضرورة التأكد من قراءة البيانات الإيضاحية على غلاف الإحرام، كما دعت للتحقق من ألا تقل نسبة الألياف القطنية عن 99%.

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في وقت سابق، عند شراء إزار الإحرام اختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد.

ونصحت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة،بغسل الإحرام جيدًا قبل استخدامه لإزالة جميع لمواد الكيميائية، كما دعت عند شراء ملابس الإحرام التوجه لأماكن موثوقة.

فيما حذرت الهيئة من استخدام إحرامات غير مطابقة لمواصفات الجودة لما قد تسببه من أضرار عدة منها ارتفاع درجة حرارة الجسم، ظهور بعض الفطريات والبكتيريا الضارة، عدم الارتياح والشعور بالتعب أثناء أداء المناسك.