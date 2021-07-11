احدث الأخبار

الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه
أبرز المواد
 وزير الاستثمار : زيارة سلطان عُمان للمملكة تعميقٌ للعلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز للروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما
أبرز المواد
 مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة.. بدءًا من الأربعاء
أبرز المواد
 وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بوزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات العُماني
أبرز المواد
 «الأرصاد»: 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
أبرز المواد
 «حماية المستهلك»: 7 مواصفات لملابس الإحرام
أبرز المواد
 أكثر من 385 ألف مستفيداً ومستفيدة من خدمات المراكز الصحية بحفر الباطن خلال النصف الأول لعام 2021م
أبرز المواد
 متحدث الصحة: استئناف إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمستفيدين من الفئات العمرية كافة
أبرز المواد
 أمير تبوك يرفع برقيتي شكر للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتثبيت سقف السعر المحلي للبنزين
أبرز المواد
 السعودية للكهرباء: اكتمال الاستعدادات لموسم الحج بمشاريع جديدة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية جيبوتي
أبرز المواد
الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه

الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه

أبرز المواد
وزير الاستثمار : زيارة سلطان عُمان للمملكة تعميقٌ للعلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز للروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما

وزير الاستثمار : زيارة سلطان عُمان للمملكة تعميقٌ للعلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز للروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما

أبرز المواد
مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي

مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة.. بدءًا من الأربعاء

الأرصاد: هطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة.. بدءًا من الأربعاء

أبرز المواد

«الأرصاد»: 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

«الأرصاد»: 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم
http://almnatiq.net/?p=1002984
المناطق_ الرياض

قال المركز الوطني للأرصاد، إن 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي القيصومة بـ 4ْ9 درجة مئوية، وسط الرياض (محطة أتوماتيكية) 4ْ8 درجة مئوية، القصيم ورفحاء 4ْ7 درجة مئوية، الأحساء 4ْ6 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد الأحد، على مناطق (نجران، عسير والباحة).

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، تشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، متوقعة استمرارا الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.

روابط ذات صلة

الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه

الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه
وزير الاستثمار : زيارة سلطان عُمان للمملكة تعميقٌ للعلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز للروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما

وزير الاستثمار : زيارة سلطان عُمان للمملكة تعميقٌ للعلاقات الأخوية بين البلدين وتعزيز للروابط الاقتصادية والاستثمارية بينهما
مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي

مركز ” إثراء ” يعلن عن إنتاج فيلمين جديدين في مهرجان “كان” السينمائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*