«الأرصاد»: 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

المناطق_ الرياض

قال المركز الوطني للأرصاد، إن 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الأحد.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي القيصومة بـ 4ْ9 درجة مئوية، وسط الرياض (محطة أتوماتيكية) 4ْ8 درجة مئوية، القصيم ورفحاء 4ْ7 درجة مئوية، الأحساء 4ْ6 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد الأحد، على مناطق (نجران، عسير والباحة).

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

وأشار مركز الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، تشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر، متوقعة استمرارا الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأكد مركز الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.