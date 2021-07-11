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وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بوزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات العُماني

وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي بوزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات العُماني
صالح الجاسر
http://almnatiq.net/?p=1002987
المناطق_واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في نيوم اليوم، بمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنيَّة المعلومات بسلطنة عُمان المهندس سعيد بن حمود المعولي.
وناقشا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بمنظومة النقل وسبل التعاون في المشاريع المختلفة وتبادل الخبرات والتباحث حول الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل واللوجستيات التي من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك.

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