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الأرصاد: هطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة.. بدءًا من الأربعاء

الأرصاد: هطول أمطار على 7 مناطق بالمملكة.. بدءًا من الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=1002991
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، الأحد، هطول الأمطار بدءًا من يوم الأربعاء المقبل على مناطق عسير وجازان ونجران، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الرياض والشرقية.

ونشر المركز، عبر حسابه الرسمي على تويتر، خريطة لطقس يوم الأربعاء تكشف عن أماكن هطول الأمطار على المناطق السبع.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد الأحد، على مناطق (نجران، عسير والباحة).

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الأحد، تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض.

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