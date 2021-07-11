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الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه

الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه
http://almnatiq.net/?p=1003004
المناطق_ الرياض

نظم الشاعر نواف الردعي قصيدة بعنوان يا فخامة جبل سمحان وأركانه:-

يا فخامة جبل سمحان و أركانه
يا سحايب ظفار و مي ضلكوته
انت سيد عمان و صفوة أعيانه
يا منارة سمهرم و مجد ريسوته
انت بحر العرب عمقه وشطئانه
انت باب الخليج و زمجرة صوته
سيدي هيثم المشرق و سلطانه
مرحبا من صميم القلب مثبوته
يا فخامة سليل الأزد و عمانه
يا زعيم البلاط و موكب بشوته
انت بسط القرار و عدل ميزانه
حكمة في جبين الحق منحوته
مرحبًا سيدي في ديرة أخوانه
انت ضيف البلاد و بيرق بيوته
استعدي يا أرض نيوم من شانه
و انثري ماس و املي الأرض ياقوته

للشاعر: نواف الردعي

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