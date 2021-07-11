الشاعر نواف الردعي ينظم قصيدة يا فخامة جبل سمحان وأركانه

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نظم الشاعر نواف الردعي قصيدة بعنوان يا فخامة جبل سمحان وأركانه:-

يا فخامة جبل سمحان و أركانه

يا سحايب ظفار و مي ضلكوته

انت سيد عمان و صفوة أعيانه

يا منارة سمهرم و مجد ريسوته

انت بحر العرب عمقه وشطئانه

انت باب الخليج و زمجرة صوته

سيدي هيثم المشرق و سلطانه

مرحبا من صميم القلب مثبوته

يا فخامة سليل الأزد و عمانه

يا زعيم البلاط و موكب بشوته

انت بسط القرار و عدل ميزانه

حكمة في جبين الحق منحوته

مرحبًا سيدي في ديرة أخوانه

انت ضيف البلاد و بيرق بيوته

استعدي يا أرض نيوم من شانه

و انثري ماس و املي الأرض ياقوته

للشاعر: نواف الردعي