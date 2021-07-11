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أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أبرز المواد

أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة

أمير الجوف يوجِّه بتوزيع حوالي 9 آلاف سلة غذائية لمستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=1003010
المناطق_واس

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر حملة سموه (كلنا أهل) بتوزيع 8870 سلة غذائية خلال العشر من ذي الحجة لجميع مستفيدي جمعيات البر الخيرية ورعاية الأيتام والسجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” في المنطقة، بتكلفة تبلغ أكثر من 2.2 مليون ريال، ضمن مبادرة دعم الصندوق المجتمعي.
يذكر أن مبادرة دعم الصندوق المجتمعي هي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في عامها الثاني على التوالي، إذْ تضمنت تقديم عشرات البرامج والمبادرات الخيرية لآلاف المستفيدين والمحتاجين والأرامل والأيتام في المنطقة، بقيمة إجمالية تجاوزت 7 ملايين ريال.

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