وزير التجارة يلتقي بوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني

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التقى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في نيوم اليوم، بمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قيس بن محمد اليوسف.

وبحثا خلال اللقاء زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطوير الفرص الاستثمارية، وتسهيل إجراءات الصادرات والواردات بين البلدين، بالإضافة لبحث ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق طموح القادة وتطلعات الشعبين الشقيقين.